КПРФ просит генпрокурора проверить поощрения москвичей за голосование

https://static.news.ru/photo/a7dbdb88-b4a4-11ea-a7e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Валерий Рашкин (КПРФ) направил запросы генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю ЦИК Элле Памфиловой и главе Мосгоризбиркома Юрию Ермолову с просьбой проверить, не нарушает ли программа мэрии «Миллион призов» право на добровольное и свободное волеизъявление москвичей во время голосования по поправкам в Конституцию.

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, — пишет в запросе Рашкин.

Депутат считает, что публикация информации о программе в официальных изданиях мэрии и её подразделениях идёт вразрез с частью 8 статьи 2 закона о поправке в Конституцию от 14.03.2020 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Депутат отмечает, что гражданин может участвовать в голосовании свободно и добровольно. В связи с этим Рашкин выступает за проверку правительства Москвы и Московской торгово-промышленной палаты на предмет воздействия на участников общероссийского голосования, сообщает РБК.

Программа субсидирования потребительского спроса «Миллион призов» была представлена правительством Москвы 11 июня. Она предполагает раздачу подарочных сертификатов участникам голосования по поправкам в Конституцию в Москве. Сертификаты можно потратить на оплату товаров и услуг до 31 декабря 2020 года. Финансирование программы осуществляется за счёт правительства Москвы.

NEWS.ru писал, что 15% москвичей будут голосовать по поправкам в Конституцию онлайн. Об этом заявил замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Принять участие в электронном голосовании смогут жители Москвы и Нижнего Новгорода, которые имеют постоянную регистрацию в этих городах.

Изменения в Основной закон были приняты Федеральным собранием, они одобрены всеми региональным парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийской процедуры голосования.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.