КПРФ припомнила проданные заводы после идеи пересадить чиновников на «Лады»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru отреагировал на предложение министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады». По его словам, депутаты КПРФ поддержали бы эту идею, так как фракция выступает за национализацию стратегического производства, но для этого «оно должно быть».

Кто на чем ездит — это не принципиальный вопрос. Просто дело в том, что были уже те, которые одной рукой пересаживали на «Волги», а другой рукой уничтожали эти же «Волги». Можно говорить одно, а делать другое. Если говорить о «Ладе», это был крупнейший завод, который в свое время так или иначе представлял национальные достижения, производство могло развиваться, но его продали. Кто продал? Именно те, которые сегодня заинтересованы были в выстраивании финансового спекулятивного курса, уничтожая заводы, выводили те же капиталы за рубеж. Тот же самый «Москвич», самолетостроение. Где наши Ту-154, Ту-шки где, которые были лучшие самолеты? Те, кто проводили этот финансовый экономический курс, уничтожали наше производство. «Лада» продано Renault, Renault ушло, и мы с чем практически оcтались? Антикризисными мерами приходится принимать решения хотя бы восстановить производство и людей не лишить работы. Можно куда угодно пересаживаться, но оно должно быть и производиться. Пока этого практически не видно. Мы с большим удовольствием, и депутат компартии поддержат наше производство. Мы говорили, что стратегическое производство должно быть национализировано и должно работать в интересах страны. Для этого оно должно быть, — заявил Ющенко.

Он добавил, что россияне с большим удовольствием будут летать на наших самолетах и автомобилей российского производства, если бы оно существовало. Ющенко напомнил, что депутаты пользуются служебными машинами, предоставляемыми Управлениями делами президента РФ.

Для того, чтобы Управление делами заключило договор, государственная компания должна быть обеспечена тем или иными средствами производства, в данном случае автомобилями. Я не вижу того конкретного уровня поставок с АвтоВАЗАа, чтобы по крайней мере удовлетворить спрос людей, — подытожил Ющенко.

Силуанов предложил пересадить российских чиновников на «Лады», чтобы поддержать отечественное производство. По его словам, нужно искать все новые способы поддержки экономики, потому что бюджет — это очень сложный инструмент, и нельзя допустить, чтобы бюджетные средства становились определенным «наркотиком».