День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 05:49

КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для некоторых россиянок

КПРФ предложила снизить пенсионный возраст для матерей двоих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет. Он уточнил, что речь идет о тех, у кого есть двое и более детей, передает РИА Новости.

Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты, — пояснил политик.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2026 год и плановые 2027–2028 годы. Страховые пенсии россиян будут ежегодно увеличиваться на 7,5–8%. Средняя выплата по стране вырастет до 25,7 тыс. рублей. Социальные пенсии для инвалидов и детей, потерявших кормильца, с апреля 2026 года вырастут на 6,8%.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что власти не обсуждают новую пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста. По его словам, в ГД нет законопроектов на эту тему.

пенсии
Россия
дети
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 103 украинских БПЛА
Удивите всех: канапе на шпажках с сыром и персиком — необычно и легко
В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине
Трамп и Мадуро обсудили возможность личной встречи в США
Как «Наполеон», только вкуснее! Готовим воздушный французский торт мильфей
Орден «Материнская слава»: об истории советской награды и ее преемниках
«Снег, гололед, метель»: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Таганрог
НПЗ на Кубани загорелся в результате атаки БПЛА
Юрист ответил, когда за курение на балконе грозит штраф
Лютые морозы −40, снегопады, сильный ветер: прогноз погоды в РФ 1–7 декабря
В МВД назвали признаки взломанного аккаунта
В Белом доме запустили виртуальную стену позора для СМИ
В США заявили о необходимости аудита выделяемых средств для Украины
«Чувствовать себя ничтожествами»: в США раскрыли правду о женщинах в ВСУ
Атака ВСУ на Таганрог ночью 29 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно
«На грани»: евродепутат рассказал об истощении украинской армии
Психолог разоблачила главное заблуждение о сексе
Психолог объяснила, как правильно рассказать детям о разводе
Стало известно о закрытии двух аэропортов на юге России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.