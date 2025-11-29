КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для некоторых россиянок

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет. Он уточнил, что речь идет о тех, у кого есть двое и более детей, передает РИА Новости.

Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты, — пояснил политик.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2026 год и плановые 2027–2028 годы. Страховые пенсии россиян будут ежегодно увеличиваться на 7,5–8%. Средняя выплата по стране вырастет до 25,7 тыс. рублей. Социальные пенсии для инвалидов и детей, потерявших кормильца, с апреля 2026 года вырастут на 6,8%.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что власти не обсуждают новую пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста. По его словам, в ГД нет законопроектов на эту тему.