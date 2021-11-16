КПРФ попросит Конституционный суд проверить законность введения QR-кодов

КПРФ попросит Конституционный суд проверить правительственные законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и дальних поездок на поездах и самолётах. Как сообщил «Интерфаксу» лидер партии Геннадий Зюганов, эти проекты нарушают шесть статей Конституции и носят провокационный характер.

По сведениям «Интерфакса», вопрос о проверке этих законопроектов на конституционность поднимался 15 ноября на заседании Совета Думы. По словам участника заседания, эта тема «не была поддержана, но и не была отвергнута».

Ранее член президиума и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что партия становится организатором акций протеста из-за намерения правительства ввести систему QR-кодов в России, однако не может повести людей за собой «на полицейских». Кроме того, люди сами не выражают желания выходить на уличные акции, и наиболее эффективной формой протеста является запись видеообращения к президенту Владимиру Путину.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля в России будет действовать «переходный период» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Эти меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и 17358-8 о новых правилах уже поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 ноября объявил, что законопроекты направили на обсуждение в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации — там должны высказать свои предложения и замечания. Документы будут обсуждать до 14 декабря, а их рассмотрение в Госдуме запланировано на декабрь, следует из повестки заседания Совета Думы, размещённой в думской базе данных .

Политологи уверены, что предложение оказалось опасным с точки зрения рейтинга, причём не только «Единой России», но и президента Владимира Путина. Не исключено, что эти законопроекты будут утверждены в некоем смягчённом виде, о котором президент объявит на ежегодной пресс-конференции.