КПРФ подала в суд 31 иск по итогам онлайн-выборов

КПРФ подала в московский суд 31 иск, в которых оспаривает итоги онлайн-голосования на думских выборах в Москве. Сотрудники партии смогли покинуть здание администрации, ранее оцеплённое полицией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из кандидатов фракции Николая Волкова.

Мы подали иски в суд — 31 иск. Выборы были недостоверные, и мы требуем их отмены, — заявил он в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что изначально иски планировалось подать раньше. Тем не менее, накануне в администрацию первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова пришли сотрудники полиции с проверкой, из-за чего люди не покидали здание. В результате сотрудникам партии пришлось задержаться, несмотря на то, что правоохранители не объяснили причины проверки.

Как добавил в разговоре с «Новой газетой» юрист Максим Сикач, сотрудники КПРФ подали иски в Пресненский суд Москвы.

Блокаду утром сняли, мы разделились и по одному, в целях конспирации, вышли из здания. Сейчас встретились, я подписал все иски и мы готовы подавать. В суде сказали, что нас ждут, — рассказал юрист.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал «уголовным преступлением» блокировку сотрудниками полиции в Москве общественной приёмной депутата партии. Силовики заблокировали первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.