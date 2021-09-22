КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму

КПРФ подала 230 жалоб в прокуратуру и правоохранительные органы по возможным нарушениям в ходе голосования на выборах в Госдуму, прошедших 17–19 сентября. Как сообщил первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин, каждый факт нарушения будет изучен до конца, передаёт РИА Новости.

Мы сейчас направили 230 жалоб на уровне центральных комитетов в Генпрокуратуру, правоохранительные органы. <...> Задача стоит — доведение каждого факта нарушения до логического конца, — заявил он.

По словам Афoнина, КПРФ «борется за чистоту избирательного процесса» и демонстрирует это властям и oбщественности своими действиями. Коммунисты намерены добиваться вoзбуждения уголовных дел по фактам нарушения закoнности во время выборов и привлекать фальсификаторов к ответственности.

Ранее Афонин отметил, что коммунисты одерживали уверенную победу в одномандатных округах столицы по результатам голосования на участках. Он считает, что «если бы не была введена эта пресловутая система электронного голосования», то кандидаты от КПРФ были бы избраны.

Между тем 23 сентября лидер партии Геннадий Зюганов пообещал на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказать своё критическое мнение по итогам выборов.

Выборы в Госдуму проходили в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. При голосовании по партийным спискам лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,83% голосов. КПРФ занимает второе место с 18,94%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,51%, за ней идут партии СРЗП (7,47%) и «Новые люди» (5,33%).