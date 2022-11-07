КПРФ отправила гумконвой российским военным на территории Украины Партия Геннадия Зюганова направила 103-й конвой помощи российским военным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КПРФ направила с территории подмосковного совхоза имени Ленина, руководимого экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, 103-й по счёту партийный гуманитарный конвой на территорию Донбасса. Об этом сообщил присутствующий на месте событий корреспондент NEWS.ru.

В большом количестве были отправлены продукты питания, рыбные и мясные консервы, овощи, питьевая вода, сладости, бакалея. Самым главным грузом стало термобелье для наших военных, медикаменты, перевязочный материал, хирургический инструмент для госпиталей, — рассказал NEWS.ru представитель КПРФ.

В отправке гуманитарного груза приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его заместитель Владимир Кашин, глава Московского областного отделения партии, депутат Госдумы Николай Васильев, депутаты Мособлдумы и Мосгордумы, а также партфункционеры из столичного региона.

Ранее бурятские фермеры поделились скотиной с отправленными на территорию Украины военными. Из 77 туш забитых животных будет изготовлена тушёнка.