КПРФ направила с территории подмосковного совхоза имени Ленина, руководимого экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, 103-й по счёту партийный гуманитарный конвой на территорию Донбасса. Об этом сообщил присутствующий на месте событий корреспондент NEWS.ru.
В большом количестве были отправлены продукты питания, рыбные и мясные консервы, овощи, питьевая вода, сладости, бакалея. Самым главным грузом стало термобелье для наших военных, медикаменты, перевязочный материал, хирургический инструмент для госпиталей, — рассказал NEWS.ru представитель КПРФ.
В отправке гуманитарного груза приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его заместитель Владимир Кашин, глава Московского областного отделения партии, депутат Госдумы Николай Васильев, депутаты Мособлдумы и Мосгордумы, а также партфункционеры из столичного региона.
Ранее бурятские фермеры поделились скотиной с отправленными на территорию Украины военными. Из 77 туш забитых животных будет изготовлена тушёнка.