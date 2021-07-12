КПРФ отказалась признавать результаты онлайн-голосования в Москве

КПРФ не будет признавать результаты онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, объединение потребует провести расследование, передаёт ТАСС.

Это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы, — подчеркнул он.

Зюганов назвал электронное голосование «халтурой, которая может заразить всю страну».

Первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин отметил , что коммунисты одерживали уверенную победу в одномандатных округах столицы по результатам голосования на участках.

Они бы победили, если бы не была введена эта пресловутая система электронного голосования. Мы не признаём систему электронного голосования, — подчеркнул он.

Политик добавил, что в Москве результаты «начали сводиться только сейчас, с утра», в то время как данные по всем другим регионам были известны ещё вечером 19 сентября.

Выборы в Москве завершились в 20:00 19 сентября, последние участки в стране закрылись в 21:00. После этого начали появляться первые результаты голосования. Данные по онлайн-голосованию из всех регионов кроме Москвы появились практически сразу. Однако в столице использовалась другая система. Результаты электронного голосования по городу до сих пор не опубликованы — огласить их планируют в 14:00 20 сентября. При этом по предварительным результатам голосования на участках, в одномандатных округах большинство победителей — представители КПРФ, а также другие кандидаты, не представляющие «Единую Россию».

При голосовании по партийным спискам, по результатам подсчёта 97% голосов, лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).