КПРФ отказалась признавать результаты онлайн-голосования в Москве

КПРФ не будет признавать результаты онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, объединение потребует провести расследование, передаёт ТАСС.
Это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы, — подчеркнул он.
Зюганов назвал электронное голосование «халтурой, которая может заразить всю страну».
Первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин
Они бы победили, если бы не была введена эта пресловутая система электронного голосования. Мы не признаём систему электронного голосования, — подчеркнул он.
Политик добавил, что в Москве результаты «начали сводиться только сейчас, с утра», в то время как данные по всем другим регионам были известны ещё вечером 19 сентября.
Выборы в Москве завершились в 20:00 19 сентября, последние участки в стране закрылись в 21:00. После этого начали появляться первые результаты голосования. Данные по онлайн-голосованию из всех регионов кроме Москвы появились практически сразу. Однако в столице использовалась другая система. Результаты электронного голосования по городу до сих пор не опубликованы — огласить их планируют в 14:00 20 сентября. При этом по предварительным результатам голосования на участках, в одномандатных округах большинство победителей — представители КПРФ, а также другие кандидаты, не представляющие «Единую Россию».
При голосовании по партийным спискам, по результатам подсчёта 97% голосов, лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).