КПРФ определила число претендентов на передачу полномочий Рашкина

Члены фракции КПРФ определили число кандидатов, которым могут передать мандат депутата Валерия Рашкина в случае лишения его должностных полномочий. По словам представителя партии Юрия Синельщикова, коммунисты рассматривают «как минимум трёх» претендентов ему на замену. При этом имена и фамилии кандидатов пока решили не называть, сообщает РИА Новости.

Там несколько кандидатов, трудно пока сказать [кому могут передать мандат Рашкина], там несколько человек, по крайней мере трое, — рассказал Синельщиков.

Он уточнил, что дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от судебного заключения и решения суда по апелляции.

Накануне Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы к трём годам условно по делу о нелегальной охоте. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей, лишив водительских прав на полтора года.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области: в автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.