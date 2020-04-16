КПРФ не откажется от возложения цветов к мавзолею в день рождения Ленина

Делегация КПРФ намерена по традиции возложить цветы к мавзолею в день рождения Владимира Ленина 22 апреля.
Об этом заявил председатель партии Геннадий Зюганов. По его словам, возложение состоится в 11 часов 22 апреля. Члены делегации будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.
В 11 часов наша группа будет возлагать цветы к мавзолею Владимира Ленина, —
передаётслова Зюганова «Интерфакс».
Кроме того, 21 апреля состоится Всесоюзное торжественное собрание, посвященное 150-летию Ленина.
Все регионы, представители Украины, Белоруссии, Средней Азии, Закавказья - все будут участвовать в этом собрании по видеоконференции, — сообщил глава КПРФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что представители КПРФ не придерживаются идей коммунизма, поэтому они должны сменить название на социал-демократов.
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