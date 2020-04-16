КПРФ не откажется от возложения цветов к мавзолею в день рождения Ленина

https://static.news.ru/photo/bdff0050-7fb8-11ea-844d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Делегация КПРФ намерена по традиции возложить цветы к мавзолею в день рождения Владимира Ленина 22 апреля.

Об этом заявил председатель партии Геннадий Зюганов. По его словам, возложение состоится в 11 часов 22 апреля. Члены делегации будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

В 11 часов наша группа будет возлагать цветы к мавзолею Владимира Ленина, — передаёт слова Зюганова «Интерфакс».

Кроме того, 21 апреля состоится Всесоюзное торжественное собрание, посвященное 150-летию Ленина.

Все регионы, представители Украины, Белоруссии, Средней Азии, Закавказья - все будут участвовать в этом собрании по видеоконференции, — сообщил глава КПРФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что представители КПРФ не придерживаются идей коммунизма, поэтому они должны сменить название на социал-демократов.