KP.RU: целью покушения была именно Дарья Дугина, а не ее отец

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Дарья Дугина

Целью покушения на Дарью Дугину была именно она, а не ее отец — философ Александр Дугин, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник газеты уточнил, что взорванный внедорожник Toyota модели Land Cruiser принадлежал Дарье. Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе, когда возвращалась с семейного фестиваля «Традиции», на котором выступал ее отец.

На самом деле сгоревший автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежал именно Дарье. Она сама на нем и приехала. Александр Дугин покинул фестиваль на другой машине, но почти одновременно с дочерью, — сообщил собеседник газеты.

По словам источника, Дарья успела проехать на автомобиле около двух километров, после чего сдетонировало взрывное устройство. Взорванная машина выехала на встречную полосу, а затем врезалась в забор частного дома. В издании уточнили, что мощность взрывчатки могла составить до 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В СМИ называют произошедшее покушением. Согласно одной из версии, взрыв автомобиля — это попытка убить не саму журналистку, а ее отца, философа Александра Дугина, считающегося идеологом русского мира.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил в гибели Дугиной украинское руководство и назвал ответственных за нее террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал журналистку «настоящей русской девушкой». По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.