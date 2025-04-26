Непал может ввести ограничение для желающих подняться на Эверест KP: Непал обяжет альпинистов перед покорением Эвереста взойти на семитысячник

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Непальские власти рассматривают новые требования для альпинистов, желающих покорить Эверест, сообщает The Kathmandu Post. Согласно проекту закона о туризме, внесенному в верхнюю палату парламента, перед попыткой восхождения на высочайшую вершину мира необходимо будет сначала покорить семитысячник.

В настоящее время законопроект проходит обсуждение в парламенте. Планируется также ввести обязательное медицинское обследование в аккредитованных учреждениях, что позволит отсеять неподготовленных альпинистов с проблемами в состоянии здоровья.

Это не первая подобная инициатива Непала. В середине 1990-х годов уже вводилось обязательное правило о предварительном восхождении на шеститысячник перед покорением Эвереста. Однако тогда из-за резкого сокращения числа альпинистов и давления со стороны туроператоров это требование пришлось отменить.

Еще в начале этого года в Тибетском автономном районе Китая после мощного землетрясения были введены временные ограничения для туристов. Доступ в рекреационную зону у подножия Эвереста был временно закрыт. Инфраструктура курорта, включая отели и гостиницы, не получила повреждений. Все посетители и персонал в безопасности, жертв и пострадавших не зарегистрировано.