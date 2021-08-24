«КовиВак» изменят под новые штаммы COVID-19

Вакцина от коронавируса «КовиВак» будет модифицирована действия против новых штаммов COVID-19, в том числе варианта «дельта». Об этом рассказал гендиректор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».

Да, безусловно <...> мы уже выделили штамм «дельта», и мы делаем все подготовительные этапы, чтобы сделать новую вакцину, — подчеркнул он.

По его словам, неправильно говорить о модернизации предыдущего препарата. В новой вакцине вместо штамма «альфа» будет присутствовать штамм «дельта».

Также он рассказал, что центр ожидает в сентябре получения разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины на людях старше 60 лет.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков объяснил спрос россиян на «КовиВак». Он считает, что ажиотаж создан дефицитом. Люди увидели, что препарата мало, и проигнорировали его неизученность и побочные эффекты.