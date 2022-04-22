Ковитиди: вопрос территориальной реформы юга Украины неизбежен

Вопрос проведения территориальный реформы на фоне спецоперации на Украине так или иначе встанет, заявила NEWS.ru сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она добавила, что она, скорее всего, будет проходить с учётом исторических особенностей, территориального устройства и пожелания людей.

Здесь необходимо будет рассмотреть несколько аспектов, так или иначе мы должны понимать то, что вопрос о проведении административно-территориальной реформы с учётом событий, происходящих на Украине, так или иначе встанет, тем более я уверена, что мнение людей по этому вопросу непременно будет учитываться, — заявила она.

Ковитиди добавила, что с исторической точки зрения города южнее Днепропетровска начали создаваться Российской империей при Екатерине Второй и Украина не имеет к ним никакого отношения.

Кроме того, по мнению сенатора, сельское хозяйство южных областей Украины за 30 лет пришло в упадок, а в этом году на фоне спецоперации была сорвана даже посевная кампания. Без России регион ожидает гуманитарная катастрофа.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цeков заявил, что две трети жителей Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья выступят за вступление в соcтав РФ. Он подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тягoтели к России.