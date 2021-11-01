«Ковидные» врачи пожаловались на выгорание и отсутствие поддержки общества

Российские медики всё чаще сталкиваются с психологическим выгоранием. Почти 30% специалистов, работающих с больными коронавирусом, близки к увольнению из-за усталости, а у 37% возникли проблемы со здоровьем. Врачи считают, что отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом пандемии, пишет «Коммерсант».

Команда приложения «Справочник врача», которое оптимизирует работу специалистов и помогает им принимать клинические решения, провела опрос среди медицинских работников об их психологическом состоянии в период пандемии. В исследовании приняли участие 2822 респондента, из них 90% врачи.

Среди врачей и медсестёр, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,6% заявили, что всё ещё «полны сил» и «ходят на работу с интересом». Ещё 58,1% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», а 29,3% идут на работу без интереса. Практически аналогичные ответы дали медики, которые работают в штатном режиме. При этом более 90% в первой группе и 84% во второй признались, что коллеги часто жалуются друг другу на усталость. У 37% медиков на фоне эмоционального истощения за время пандемии возникли проблемы со здоровьем, а более 90% полагают, что их усталость скажется или уже сказалась на пациентах.

Многие из опрошенных также заявили, что готовы уволиться из-за усталости и перегрузок: руководители не поддерживают их ни финансово, ни эмоционально и сами предлагают увольняться из-за недовольства врачей условиями труда. По мнению участников опроса, справиться с усталостью и выгоранием им помогла бы возможность комфортно принимать пищу и отдохнуть во время перерывов, а также повышение уровня общественного уважения к профессии.

Как рассказала медсестра одного из коронавирусных госпиталей, приехавшая в Москву из другого региона, за два года медики крайне устали от большого объёма работы и тяжёлых условий труда, а также от равнодушия руководства. По её словам, в ответ на любые жалобы начальство больницы напоминает, что медики сами приняли решение «приехать и зарабатывать деньги». Изменилось и отношение общества к врачам.

В начале пандемии нас благодарили, называли героями, присылали еду из ресторанов, мы чувствовали себя нужными. Сейчас такого ощущения уже нет, — заявила она.

Основатель мобильного приложения «Справочник врача» врач-терапевт Константин Хоманов полагает, что чиновникам необходимо признать факт выгорания медиков в условиях пандемии и разработать соответствующие меры. Психолог, эксперт по медицинской коммуникации Анна Хасина напоминает, что в начале пандемии появилось много программ психологической помощи медикам, но тогда они оказались невостребованными. Председатель межрегионального профсоюза «Действие» Андрей Коновал отмечает, что пандемия выявила проблему непрестижности врачебного труда и недостаточности его оплаты. Также ситуацию усугубили страх уголовного преследования, проблемы с назначением правильного лечения в условиях отсутствия необходимых препаратов, а также постоянные переработки.

Главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что многие врачи подавлены недостаточным уровнем вакцинации, что влияет в том числе и на их нагрузку. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов также подчёркивает, что снизить нагрузку на врачей позволит только формирование коллективного иммунитета.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что врачи больше других групп населения подвержены последствиям COVID-19, что может стать причиной их ухода из профессии вследствие выгорания во время работы в пандемию. По её словам, в настоящее время наблюдается «отрицательный баланс» по притоку кадров в здравоохранение.