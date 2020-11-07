«Становится жутко»: ковид-диссиденты рассказали, как поверили в вирус

https://static.news.ru/photo/7f745be8-21b9-11eb-9f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Большое количество ковид-диссидентов в России изменили отношение к коронавирусу. Это произошло потому, что после длительного периода отрицания угрозы люди столкнулись с заболеванием лицом к лицу.

Ещё в июне почти каждый четвёртый россиянин не верил в реальность пандемии или считал опасность преувеличенной. Однако личные трагедии переубедили немалое количество граждан, пишет «Газета.Ru».

Так, например, житель Брянска по имени Кирилл, который не признавал опасность коронавируса, признался, что на его позицию повлияла судьба друга, пренебрегавшего средствами индивидуальной защиты. В сентябре тот заболел, но был уверен, что высокая температура — признак обычной сезонной простуда. Спустя трое суток его госпитализировали, а ещё через два дня он скончался.

Это было очень тяжело принять, а главное, осознать, что это тот самый коронавирус, в опасность которого я не верил, — признался Кирилл.

Жительница Красногорска Мария, которая режим ограничений воспринимала как антиутопию и была уверена, что заболевание опасно лишь для пожилых и для людей с хроническими болезнями, видела, как болезнь «буквально сожрала» мужа её коллеги. Сначала заразилась сама женщина, потом её домочадцы — ребёнок, мама и супруг. У мужчины заболевание проходило тяжело. Он умер, несмотря на то, что до этого вёл здоровый образ жизни и не жаловался на самочувствие.

История Юлии из Омска не так трагична, хотя коронавирус перенесла вся её семья. Девушка поначалу не верила в угрозу даже несмотря на рассказы матери-медика. Однако вскоре та заразилась от пациентов и вся семья была изолирована на карантин. Юлия признаётся, что «это было странно и страшно». По её словам, вкусов она не чувствовала полтора месяца, а обоняние вернулось лишь частично — некоторые лёгкие ароматы она не ощущает до сих пор. Более того, некоторое время спустя она ради интереса вновь сдала тест и опять получила положительный результат.

Заболел и отец друга девушки, он долгое время лежал в больнице. Ещё одна её знакомая из-за коронавируса похоронила практически всю свою семью — дочь, маму и тётю.

От таких историй становится жутко. Сейчас я, наконец, вижу, что этот вирус очень коварный и непредсказуемый. <...> Особенно после того, что я сама заражалась им повторно, — рассказала Юлия.

Как считают психологи, отрицание существования вируса — не столько жизненная позиция, сколько защитный механизм человека против стремительно меняющегося окружающего мира. Благодаря этому удаётся снизить долю присутствия стресса в жизни. Однако в данном случае это дополнительный риск из-за недооценённой опасности.

По состоянию на 8 ноября в России выявлено 20 498 новых случаев инфицирования, 286 пациентов умерли и 11 492 человека выздоровели. Таким образом, по официальным данным, за время пандемии в общей сложности заболели 1 774 334 россиянина, из них 30 537 погибли, а 1 324 419 исцелились.

Общее число заражённых, находящихся под наблюдением врачей, на данный момент составляет 419 378 граждан, за сутки этот показатель вырос на 8720 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что число случаев заражения COVID-19 в мире перевалило за 50 миллионов.