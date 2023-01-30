Коуч поделился секретами, как тратить деньги с радостью Коуч Мурадян: необходимо выделять бюджет на сиюминутные покупки

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Из зарплаты следует выделять некоторую сумму, с которой можно будет расстаться безболезненно, рассказал коуч Юрий Мурадян. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что покупки, которые совершаются без сожаления, потому что на них изначально были отведены средства, значительно повышают уровень жизненного комфорта.

Выделите какую-то конкретную сумму, это может быть 20–30 тысяч, на сиюминутные покупки. Я их называю «безжалостные» покупки. Покупки, которые я делаю без сожаления. Могу позволить себе сходить в ресторан, сделать кому-то подарок, но я четко понимаю, в рамках какого бюджета я это делаю, — поделился эксперт.

Коуч пояснил, что удовольствие от предвкушения покупки очень часто оказывается сильнее, чем от обладания вещью. Поэтому, чтобы покупки были безболезненными и приносили радость, нужно выстраивать так называемый «мост в будущее». Мурадян отмечает, что для этого надо научиться комбинировать предвкушение от радости предстоящей покупки и радость от обладания.

Коуч советует откладывать определенный процент от зарплаты, чтобы расставаться с деньгами было проще. Для этого нужно подключать аналитические способности во время траты денег. Мозг начинает думать, когда человек начинает планировать какую-либо крупную покупку, по мнению Мурадяна.

Для того, чтобы увеличить доход, нужно систематизировать траты. По словам коуча, покупки не всегда способны принести радость, даже если человек зарабатывает большие суммы. Тогда нужно задумываться, какая покупка действительно сделает счастливым, а какая просто станет тратой денег.

Я как профессиональный коуч задаю вопрос: «Какая из покупок будет действительно делать тебя счастливым?» Если это сиюминутная покупка, то скажи себе честно: «Хочу и все!», — резюмировал Мурадян.

Экономист Татьяна Волкова ранее посоветовала семейным парам грамотно тратить деньги из общего бюджета. По словам эксперта, необходимо договориться с партнером о типе бюджета и вместе устанавливать цели и задачи.