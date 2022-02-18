Психолог увидела элементы национализма в создании реестра «инфоцыган»

Коуч и психолог Мила Левчук заявила NEWS.ru, что предложенная в Госдуме идея создать реестр бизнес-тренеров или так называемых «инфоцыган» содержит в себе элементы национализма, а также похожа на «благовидный предлог» для введения цензуры и новой статьи дохода за выдачу лицензии. Спикер также призвала выработать «понятные и прозрачные критерии оценки пригодности» и напомнила, что в РФ существуют «лицензированные экстрасенсы, а психологом может назваться кто угодно».

В случае с институтами есть понятный результат — диплом, предъявляемый выпускником работодателю, отняли право выдавать диплом — решили проблему. Но до тех пор, пока результатом работы коуча будет вдохновение, мотивация и исполнение желания, как оценивать профпригодность и результативность инфопродукта? Ждём критериев оценки и законодательное определение «инфоцыганства» — это будет прецедент легализации оскорбительного обобщения с элементами национализма. Лично для меня непонятно, для чего вводить новые сущности, когда у нас есть выдача права на ведение образовательной деятельности и определение мошенничества, — добавила Левчук.

Таким образом она прокомментировала заявление первой замглавы комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой — она выступила с инициативой создать реестра недобросовестных представителей отрасли или «инфоцыган». Она также подчеркнула, что к следующему заседанию представители министерств и ведомств уже подготовят конкретные предложения по данному вопросу.

Ранее Яна Лантратова совместно с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым заявили о необходимости создания рабочей группы по законодательному регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей. По словам Чернышова, коучи и бизнес-тренеры должны пройти процедуру лицензирования, чтобы доказать свою профпригодность. Он напомнил, что порядок лицензирования в своё время помог бороться с вузами, которые выдавали липовые дипломы.