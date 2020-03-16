https://static.news.ru/photo/92e77d8a-677f-11ea-9c9b-fa163e074e61_660.jpg Антон Котяков Фото: government.ru

Министр труда и соцзашиты Антон Котяков заявил, что во всех регионах России необходимо упростить процедуру назначения социальных выплат. Он считает, что большинство пособий можно оформлять без справок от граждан, путём межведомственного взаимодействия.

Для организации выплат на детей от 3 до 7 лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия, — цитирует РИА Новости Котякова.

Он пообещал на правительственном уровне оказать поддержку субъектам федерации в переходе к назначению соцпособий без справок.

Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию при назначении помощи семьям. Этой возможностью необходимо воспользоваться, — уверен Котяков.

Пособия на детей от 3 до 7 лет для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума начнут выплачивать с 1 июля. Заявление на получение этого пособия можно будет направить в том числе и через портал госуслуг.

Как писал NEWS.ru, министерство труда и социальной защиты намерено упростить получение средств технической реабилитации людям с инвалидностью. Это можно будет сделать по месту фактического пребывания, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Сейчас, отметил он, люди имеют право получать необходимое только по официальному месту жительства. Однако есть те, кто переехал в другой город, снимает жильё или находится вдали от дома на длительном лечении. Новая норма призвана оказать им необходимое содействие. В ближайшее время предложение Минтруда будет направлено на согласование в другие профильные ведомства.