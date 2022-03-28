Котяков: повышение пенсий работающим пенсионерам сейчас не обсуждается

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в правительстве в настоящий момент не обсуждается, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас на площадке правительства обсуждают недавние поручения президента России Владимира Путина об индексации МРОТ и социальных выплат.

Индексация пенсий работающим пенсионерам — вопрос достаточно всем хорошо известный, мы его обсуждали в период формирования закона о бюджете на 2022–2024 годы. На сегодняшний день данный вопрос на площадке правительства не обсуждается, — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России до середины 2022 года проведут внеочередную индексацию пенсий. По её словам, для индексации задействуют в том числе финансы, высвобождающиеся после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ.

С 1 апреля в России повысятся социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Рост данных выплат составит 8,6%. Повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии получают дети-инвалиды.

По информации газеты «Известия», работающие пенсионеры в России в среднем получают 66 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят страховая пенсия и заработная плата.