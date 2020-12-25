Котяков: 31 декабря может стать официальным выходным в 2021 году

https://static.news.ru/photo/9a143854-46b9-11eb-b98b-fa163e074e61_660.jpg Антон Котяков Фото: government.ru

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в следующем году 31 декабря может стать официальным выходным днём.

В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем, — цитирует министра «Интерфакс».

Котяков пояснил, что в 2021 году 31 декабря уже точно будет нерабочим праздничным днём, поскольку было принято соответствующее постановление правительства.

Как писал NEWS.ru, в наступающем году будет семь сокращённых рабочих недель. Рабочий день 22 февраля перенесут на субботу, 20 февраля. Четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян на 8 Марта, такие же сокращённые рабочие недели будут в мае. День России в 2021 году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня. В ноябре в России празднуется День народного единства, одна из недель будет трёхдневной, поскольку выходной переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, напомнили в Роструде.