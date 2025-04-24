Котлеты из курицы с пекинкой: в 2024-м все искали именно этот рецепт!

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Готовим котлеты из курицы с пекинской капустой — сочные и лёгкие! Эти котлеты — находка для тех, кто любит нежное мясо с хрустящей свежестью. Пекинская капуста делает куриный фарш удивительно сочным, а специи добавляют пикантности.

500 г куриного фарша смешайте с 200 г мелко нашинкованной пекинской капусты. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Тщательно вымесите массу и оставьте на 15 минут, чтобы сухари впитали влагу.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут. Подавайте с лёгким йогуртовым соусом и зеленью. Капуста сохраняет лёгкий хруст, а курица остаётся невероятно нежной.

Совет: для воздушности пропустите фарш через мясорубку дважды. А если любите пряности — добавьте 1 ч. л. карри.

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