Котлетки просто класс! Нужно порубить грудку и сыр, а секрет — в заправке! Эти котлетки — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина. С хрустящей корочкой снаружи и нежной сырной начинкой внутри! Готовятся за 20 минут, а результат впечатлит даже привередливых едоков.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Твёрдый сыр — 200 г
Заправка
- Лук репчатый — 1 шт.
- Кинза/петрушка/укроп — небольшой пучок
- Крахмал — 5 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сметана — 3-4 ст. л.
- Соль, перец, специи — по вкусу
- Масло — для жарки
Приготовление:
1. Подготовка ингредиентов. Куриное филе и сыр нарежьте мелкими кубиками (не перемалывайте — это секрет сочности!). Лук и зелень мелко порубите.
2. Замешиваем фарш. В миске соедините курицу, сыр, лук, зелень. Добавьте заправку — крахмал, сметану, чеснок, соль, перец и любимые специи (можно паприку или прованские травы). Тщательно перемешайте — масса должна быть плотной, но несухой.
3. Формируем котлеты. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте массу столовой ложкой, слегка приплюснув. Жарьте на среднем огне под крышкой 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
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