Котлетки просто класс! Нужно порубить грудку и сыр, а секрет — в заправке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлетки просто класс! Нужно порубить грудку и сыр, а секрет — в заправке! Эти котлетки — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина. С хрустящей корочкой снаружи и нежной сырной начинкой внутри! Готовятся за 20 минут, а результат впечатлит даже привередливых едоков.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Твёрдый сыр — 200 г

Заправка

Лук репчатый — 1 шт.

Кинза/петрушка/укроп — небольшой пучок

Крахмал — 5 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 3-4 ст. л.

Соль, перец, специи — по вкусу

Масло — для жарки

Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов. Куриное филе и сыр нарежьте мелкими кубиками (не перемалывайте — это секрет сочности!). Лук и зелень мелко порубите.

2. Замешиваем фарш. В миске соедините курицу, сыр, лук, зелень. Добавьте заправку — крахмал, сметану, чеснок, соль, перец и любимые специи (можно паприку или прованские травы). Тщательно перемешайте — масса должна быть плотной, но несухой.

3. Формируем котлеты. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте массу столовой ложкой, слегка приплюснув. Жарьте на среднем огне под крышкой 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

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