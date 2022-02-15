Котики и сроки: как в России меняется наказание за мучение животных

В Архангельской области 14 февраля огласили судебный приговор двум местным жителям, которые замучили и убили кота. В последние годы наказанных по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» становится всё больше, а сами санкции жёстче. Ещё пять лет назад за подобные деяния редко сажали за решётку. NEWS.ru вспомнил последние случаи, когда люди несли уголовное наказание за расправу над животными. И спросил зоозащитников, что нужно сделать, чтобы такой исход стал неизбежным для всех живодёров.

Мучителям рыжего кота Кузи из Северодвинска Анне-Виктории Громкович и Арсению Лаврентьеву городской суд дал реальные сроки. Их признали виновными в жестоком обращении с животным «в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях» (часть 2 статьи 245 УК РФ). Женщина проведёт три года и два месяца в колонии-поселении, мужчина — 3,5 года в ИК общего режима.

Убитый кот принадлежал матери Арсения Лаврентьева Елене. Супруги истязали животное и снимали это на видео. Невестка считает, что кот свекрови агрессивно вёл себя с её дочерью.

Я убила это несчастное животное потому, что он очень походил на свою хозяйку. Потому, что эта хозяйка очень-очень сильно нагадила мне в душу. <...> Я наблюдала постоянные нападки кота на дочь, — сообщила осуждённая.

Только спустя месяц после смерти питомца ужасающие видео обнаружили зоозащитники. Они надеялись спасти кота, но было уже поздно.

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Полтора года назад другого жителя Северодвинска осудили по 245-й статье за жестокое обращение с животными. 48-летнего мужчину отправили на три года в исправительную колонию строгого режима. Во время конфликта с супругой он выбросил с балкона четвёртого этажа двух собак породы папильон. Муж был недоволен тем, как жена ухаживает за шерстью питомцев. Животные погибли от травм при падении. За пару месяцев до совершения нового преступления гражданин освободился из мест заключения. Но очевидно, что на путь исправления так и не встал.

В июле прошлого года за жестокое обращение с животным был осуждён 18-летний фотограф из Дагестана. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы. Парень выкупил из питомника львёнка к пляжному сезону в 2020 году. Он водил его по популярным туристическим местам Краснодарского края и предлагал сделать снимок за деньги. Когда зверь начал подрастать, хозяин сломал ему две задние лапы, чтобы тот не убежал и продолжал покорно позировать на камеру.

Когда детёныш стал не нужен хозяину, он бросил его в полуразрушенном сарае в Дагестане. Зверя держали на привязи и почти не кормили. Его чудом нашли зоозащитники и передали врачам. Ветеринары признаются, что почти «вытащили львёнка с того света». Позднее животное отправили в Танзанию. Сейчас лев находится в реабилитационном центре и чувствует себя хорошо.

Год назад Тюменский районный суд отправил мужчину на три года и один месяц в колонию строгого режима за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель, совершённое из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних). Летом 2020 года он на глазах у детей учинил жестокую расправу над двумя собаками.

Примерно в это время мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района Тюмени приговорил к 320 часам обязательных работ 31-летнюю женщину. Она зарезала на площадке у квартиры щенка, поругавшись со своим сожителем. Таким способом она мстила мужчине за проступки. Детёныша попытались спасти ветеринары, но не смогли.

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В России растёт число обвинительных приговоров за жестокое обращение с животными. Согласно данным судебной статистики РФ, в 2020 году по части 1 статьи 245 осудили 88 человек и ещё 57 — по второй. Два самых распространённых вида наказания в позапрошлом году за истязания животных — исправительные работы и условный срок. Лишили свободы пять человек, осуждённых по части первой, и семь — по второй.

Для сравнения, в 2017 году по части 1 статьи 245 осудили 87 человек, а по части 2 — 23 человека. Самым распространённым видом наказания были обязательные работы и штраф. Попали за решётку всего три человека.

Количество приговоров по статье 245 растёт, но реальные сроки получают единицы. Это либо рецидивисты, либо граждане, которые совершили сопутствующее преступление. Судят их, как правило, именно за него, сообщила NEWS.ru президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина. Жесткое наказание не судимой ранее женщины из Северодвинска эксперт назвала «первым подобным прецедентом в России». Это случилось только потому, что дело получило общественный резонанс и широко освещалось СМИ. Множество похожих случаев остаются неизвестными, а живодёры часто вообще избегают наказания, отмечает она.