Причиной внезапного отказа президента Франции Эммануэля Макрона от визита в Киев могла стать потенциальная угроза безопасности, написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, это отмена поездки повлечет за собой перенос подписания соглашения о гарантиях безопасности, аналогичного договоренностям, ранее оформленным в украинской столице в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Что именно могло случиться с Макроном в Киеве? Вариантов два. Первый — это российский удар, что маловероятно. <...> Второй вариант — украинская провокация. Поле для фантазии тут огромное. Ситуация в Киеве — нестабильная и ухудшается, а страна переполнена свихнувшимися военными и нациками, которых без проблем можно «зарядить» на кого-угодно, в том числе Макрона, — написал военкор.