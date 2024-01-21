Котенок: десятилетия уйдут на очистку столицы Малороссии от «дерьма»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что на очистку столицы Малороссии «от дерьма понадобятся десятилетия». В своем Telegram-канале журналист высказал мнение, что «бесноватая публика, захватившая Киев», попытается навредить России так, что на устранение последствий уйдет много лет.

Чем ближе конец галушкиного каганата, тем яростнее сопротивление бесноватой публики, захватившей Киев. Они еще постараются нагадить России так, что на очистку столицы Малороссии и ее окрестностей от дерьма понадобятся десятилетия, не меньше, — считает военкор.

Также Котенок обратил внимание, что главу ГУР Украины Кирилла Буданова «чрезвычайно заботят „двойники“ президента России». Военкор отметил, что, по словам Буданова, его аналитики занимаются изучением «физиономии» президента РФ: «мочки ушей, расстояние между бровями и т. д.». По мнению Котенка, все это транслируют СМИ, а «украинцы и их хозяева, причмокивая, едят».

Ранее Котенок заявил, что западные средства массовой информации разгоняют тему невозможности Киева противостоять российским ударам. По его словам, стоит учитывать, что большинство подобных материалов отрабатывают ту или иную информационную кампанию.