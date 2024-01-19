Кота Твикса выбросили из поезда в Кирове: за что, кто виноват, где его ищут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Кирове уже неделю ищут кота, пропавшего из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Проводница отправила животное на улицу во время остановки на одной из станций. О произошедшем с питомцем сначала написали в соцсетях, а затем и в СМИ. NEWS.ru разобрался в деталях истории, поговорил с хозяевами кота и жительницей Кирова, которая помогает им в поисках животного.

За что кота «высадили» из поезда

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки в Кирове.

Кот, которого зовут Твикс, находился в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция и он ехал он в вагоне, где разрешен провоз животных.

Хозяева кота — Евгений Гайфуллин и его пасынок Эдгар с женой Владиславой. Первый из них обнаружил пропажу питомца только после того, как поезд тронулся. Сначала хозяева посчитали, что Твикс сам сбежал. Спустя пару дней удалось получить видео с камер видеонаблюдения на станции. Оказалось, что проводница взяла животное и вынесла его на улицу.

Хозяева отправили характеристики кота в местные паблики в соцсетях, СМИ рассказали о произошедшем с питомцем, и поисками Твикса занялись неравнодушные жители города. Одна из них, Ольга Кудряшова, предположила, куда он мог убежать.

«Котик домашний, ласковый малыш, мог запрыгнуть от страха в ящик под вагоном, проехать какой-то промежуток времени там, может оказаться <...> в районах ж/д вокзала, „Чистых Прудов“ (жилой район в Кирове. — NEWS.ru), на следующей станции в Оричах, Котельниче, забиться в теплые складские помещения», — рассказала кировчанка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Хозяева Твикса живут в Тихвине Ленинградской области. Нашедшему питомца они обещают щедрое вознаграждение — 30 тысяч рублей, а проводницу хотят наказать через суд. Они уже обратились в полицию, но там состава преступления не нашли.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как свой поступок объяснила проводница поезда

После обращения тихвинцев кировская транспортная полиция провела проверку и опросила проводницу. В итоге было решено отказать хозяевам в возбуждении уголовного дела по статье о «Самоуправстве».

Согласно пресс-релизу полиции, проводница рассказала, что после посадки ей сообщили о разгуливающем по вагону коте. Она опросила пассажиров, но хозяина так и не нашла. Она подумала, что кот бездомный, и выпустила его на улицу.

Ольга Кудряшова, с которой пообщался NEWS.ru, считает, что проводница недоговаривает. По ее мнению, на остановке в Кирове Евгений, перевозивший кота, задремал, в это время кто-то открыл переносную клетку и выпустил Твикса. Обнаружив пропажу, он сразу обратился к проводнице, но она сказала, что животное сбежало.

«Он (Евгений. — NEWS.ru) начал спрашивать, где кот, а она сказала, что он сбежал, пока полчаса поезд на станции был. Потом уже начались поиски, стали просматривать камеры и увидели, как она выкидывает его перед отправкой поезда. И вот ее приперли, так сказать, и она начала оправдываться. Никого она не опрашивала», — сказала собеседница NEWS.ru.

При этом Кудряшова признает, что доля вины Евгения в случившемся есть. По ее словам, кот оказался на улице 11 января примерно в 14:30, но мужчина сказал об этом своему пасынку только утром 12 января, когда приехал в Тихвин. И только после этого животное начали искать.

Теперь Эдгар намерен обратиться в прокуратуру. Он рассказал, что очень переживает из-за пропажи питомца: кот был для него членом семьи. По его мнению, сотрудница поезда допустила халатность, поэтому он будет добиваться ее увольнения.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что рассказывает хозяйка Твикса

С момента, как владельцы Твикса объявили о его пропаже, прошло уже семь дней. Поиски еще продолжаются. По словам Владиславы, супруги Эдгара, питомца видели на территории вокзала: его забрала какая-то женщина, но унести далеко не успела — кот вырвался и снова сбежал.

«Мы его взяли, когда ему было полгода-год, с нами он уже года три. Он ласковый, подойдет к каждому, не будет царапать, кусать. Подойдет ли он сейчас к чужим из-за стресса? [Не уверена.] А так он дружелюбный. Если приманить едой, может», — рассказала она NEWS.ru.

Владислава добавила, что помимо полиции, они обратились в РЖД. Перевозчик сейчас ведет собственное расследование инцидента, но, по ее словам, никаких подвижек пока нет. Представители компании обещали связаться с семьей в течение 30 дней.

Есть ли шансы найти кота

Поиски Твикса осложняются тем, что он не чипирован. Ошейник у него тоже отсутствует, а значит, опознать его будет довольно тяжело, отметила Кудряшова. Но все же неравнодушная кировчанка не оставляет надежды найти кота.

«Никто не думал, что так произойдет. Поиски ведутся. На местном телевидении были уже три репортажа, волонтеры вблизи вокзала расклеивают объявления, мы во „ВКонтакте“ создали группу», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если животное найдут, то его, скорее всего, вернут хозяевам, а не оставят себе, уверена женщина. По ее мнению, трудности могут возникнуть с пожилыми людьми, потому что не все из них пользуются интернетом и могут не знать, что кота разыскивают. В таком случае остается надеяться, что человек увидит бумажное объявление или сюжет по телевизору, отметила она.

Кудряшова напомнила, что 12 января работники железной дороги видели животное на территории вокзала, когда его подобрала местная жительница. «Замерзнуть он вряд ли мог, к тому же недавно в близлежащих районах видели, похоже, его. <...> Шанс есть всегда! Будем надеяться на чудо», — подытожила она.

Сможет ли домашний кот выжить на воле

По словам ветеринара Михаила Шелякова, Твиксу угрожают не только морозы, но и поезда: он может попасть под один из составов, испугавшись стука колес или гудков. По его мнению, у кота все же есть шанс выжить, но только если его найдут люди или он сам спрячется в теплом месте.

«Шансов мало. Повезет, если кот забежит в здание станции или вокзала, в подвал — это благоприятный сценарий. Неблагоприятный — если в панике кот начнет метаться, бегать и попадет под колеса», — объяснил он NEWS.ru.

Специалист подытожил, что выросшие в домашних условиях животные не приспособлены к жизни на воле, им нужен контакт с человеком.

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