Упитанный кот Виктор, ставший известным после того, как из-за веса его не пустили на борт «Аэрофлота», стал первым животным, который полетел по новым правилам в авиакомпании S7. Перевозчик увеличил допустимый вес животных на рейсе до 10 килограммов.
Маленький кот меняет правила больших людей. Первый шаг всегда самый важный и сложный, но он сделан! Символично, что первый пассажир, полетевший по новым нормам, — это кот Виктор, который уже стал символом борьбы за права животных в нашей стране, — отметил хозяин кота Михаил Галин на своей странице в Facebook.
Ранее NEWS.ru писал о приключениях кота Виктора и его хозяина. Сотрудники «Аэрофлота», взвесив питомца, заявили, что не собираются брать ответственность за два лишних килограмма, и предложили отправить Виктора в багажный салон. Владелец животного на это не пошёл, испугавшись, что кот погибнет. Он сдал билеты, после чего подыскал похожую кошку, но меньшего веса, прошёл с ней регистрацию на следующий рейс, а в салон самолёта пронёс уже своего упитанного кота. Узнав о нарушении правил, «Аэрофлот» лишил Михаила накопленных ранее бонусных миль. После этого один из крупных брокеров, чьё имя не называется, решил подарить владельцу акции «Аэрофлота». А кот стал знаменит на весь мир.
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