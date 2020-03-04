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В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) считают необходимым в рамках ОБЖ учить детей пользоваться Интернетом. По мнению замдиректора ассоциации Сергея Гребенникова, это куда более важный навык, чем умение разводить костёр.

В школах необходимо вводить уроки цифровой грамотности. Я абсолютно убеждён, что в рамках ОБЖ можно найти 10 часов в году для этого. На этих уроках сейчас учат, что костёр можно...