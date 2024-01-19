Кот на морозе, проводник и феминитивы: всё смешалось этим утром в России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утром по московскому времени граждан нашей большой и великой страны огорошили сразу две новости. Первая из них гласила о том, что Верховный суд вроде бы фактически запретил использование феминитивов, связав их с принадлежностью ЛГБТ-движению, которое, в свою очередь, экстремистская организация и запрещено в России.

Новость вторая: из проходящего Киров поезда проводник (женщина) выставила на мороз кота Твикса, посчитав его бесхозным, забравшимся в поезд на остановке.

Что общего у этих двух новостей? Да ничего, просто из-за первой сложнее писать про вторую, так как там проводник, главное действующее лицо, — женщина. Хорошо, что хотя бы Твикс обычный кот, даже не трансгендер.

А тема меж тем действительно важная, т. к. касается и чувства ответственности людей за друзей наших меньших, и народного гнева вкупе с поиском виновных.

Дело в том, что гнев народный и правоохранительный моментом обрушился на проводника-женщину, которая, мол, сердца не имеет, кота выкинула на мороз. Ну и соответствующие органы тут же начали проверку, однако нарушений не нашли, но что-то подсказывает, что будут искать снова. Вот и сами РЖД пообещали провести служебную проверку действий проводника-женщины.

Однако хотелось бы встать на защиту проводника. Она всё делала правильно — найдя кота, внимание на которого обратили пассажиры, проводник сначала провела перекличку среди пассажиров и, лишь не найдя хозяина, высадила животное на остановке. Замечу, что проводник, таким образом, посчитала кота за бездомного и потому, высаживая его, опять же, подчеркну, на остановке, была полностью уверена, что тот возвращается в родную среду, а потому ничего страшного с ним не случится.

Кроме того, поезд следовал откуда-то с Урала в Санкт-Петербург, что в любом случае не менее полутора суток пути (если считать от Екатеринбурга), и беспризорный кот, шатающийся по вагонам, чреват ароматами меченной территории, и что-то подсказывает мне, что в таком случае пассажиры сами начали бы требовать от проводника выкинуть пушистого на мороз, не дожидаясь остановок.

Так что проводник всё делала правильно: сначала искала хозяев кота, а потом, дабы не подвергать риску комфорт всех пассажиров, высадила Твикса.

А вот к кому действительно должны быть вопросы, так это к владельцу Твикса. Который мало того что допустил, что кот гулял по вагону, мало того что не слышал, когда его нашли и спрашивали, чья находочка (товарищ прокурор, это не феминитив, это уменьшительно-ласкательное!), так теперь еще и на уши поднял волонтеров Кировской области, и наверняка из-за него теперь еще и проводник работы лишится. А всё почему? Потому что кое-кто, льющий слёзы по коту, не уследил за ним, но виноват, конечно, кто-то другой.

Подытожим. Мораль тут проста: берегите, ё-моё, того, кто вам дорог, чтоб потом не обвинять всех вокруг.

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