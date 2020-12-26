Кот Мостик запустил противовирусный челлендж

https://static.news.ru/photo/f0a65f3e-4859-11eb-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/cat_the_most

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик запустил в Instagram противовирусный челлендж. Его участникам предложено поделиться самыми душевными фото своих котов. За фотографию, набравшую больше всего лайков, Мостик пообещал календарь со своими снимками.

Запускаю противовирусный челлендж, чтобы спасти новогоднее настроение. Выкладываю свою самую ми-ми-ми-мишную фотографию. Подхватывайте. Делитесь на своих страницах душевными снимками котиков, — говорится в сообщении на странице кота в Instagram.

Все желающие поучаствовать в этом челллендже должны под снимком поставить хештег #котикиспасаютновыйгод. Эстафету уже подхватили Екатерина Андреева, Алёна Свиридова, Николай Валуев и Денис Майданов.

Рыжий кот Мостик — талисман стройки Крымского моста. После завершения строительства он переехал в Симферополь, в крымское представительство МИА «Россия сегодня».

Как писал NEWS.ru, год назад кот Мостик лично встретил пассажиров первого поезда, прошедшего по мосту через Керченский пролив.

Живого символа главной стройки страны подобрали в 2015 году. Охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.