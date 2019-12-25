https://static.news.ru/photo/81f6bdde-26e7-11ea-b466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кот Моста/vk.com

В Instagram кота-талисмана Крымского моста появилось видео с первым пассажирским поездом, прошедшим по мосту через Керченский пролив.

Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично! — говорится в подписи к публикации.

Живого символа главной стройки страны подобрали в 2015 году. Охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.

Ранее Мостик проинспектировал железнодорожную часть моста перед приездом президента РФ Владимира Путина. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань 23 декабря 2019 года, писал NEWS.ru.