Кот Кузя стал «наблюдателем» на выборах президента Черный кот Кузя наблюдает за выборами президента России на Ямале

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Черный кот Кузя стал наблюдателем за выборами президента России, рассказал его хозяин Аким Лапсуй. Домашний питомец россиянина наблюдает за процессом голосования на избирательном участке в поселке Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам мужчины, которые приводит РИА Новости, он нашел кота шесть лет назад, когда проходили прошлые выборы главы государства.

Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. С тех пор он со мной. Сегодня он как наблюдатель, у него по сути вторые президентские выборы, — заявил Лапсуй.

Житель ЯНАО добавил, что его кот как неофициальный член участковой избирательной комиссии следит за порядком голосования. Кроме этого, по его словам, Кузя поднимает настроение всем избирателям.

Ранее в центр «Тюмень-дзюдо», где находится один из избирательных участков, принесли картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона. Он известен тем, что взял интервью у президента РФ Владимира Путина в начале февраля. Избиратели, которые пришли проголосовать, активно фотографировались с «картонным Такером».