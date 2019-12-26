https://static.news.ru/photo/2581d4b6-2805-11ea-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На детских новогодних утренниках самыми востребованными костюмами у российских детей стали наряды принцессы и пирата.

Исследование провёл сервис «Авито». По его данным, наиболее популярным оказался костюм принцессы — 12,3%. 11,1% выбрали наряд пирата.

В прошлом году лидерами спроса были костюмы снежинки и зайчика. В этом году первый выбрали 9,3% россиян, а наряд зайчика — 6,2%. Последний при этом признан самым дешёвым в этом году — его средняя стоимость составляет около 750 рублей. Самым дорогим признан костюм волка — примерно 2,5 тысячи, передаёт издание « Известия ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что новогоднее волшебство пришло в дом одной из семей из Улан-Удэ. Случилось это благодаря активным жителям республики, которые отреагировали на пост третьеклассницы Саши Б., опубликованный в паблике «Аноним».