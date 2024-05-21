«Костюмы-невидимки» спасли российских бойцов HiderX: «костюмы-невидимки» скрыли российских военных от дронов ВСУ

Группа российских военных три дня пережидала в убежище обстрел ВСУ и смогла выбраться в безопасное место с помощью маскировочных «костюмов-невидимок», сообщает ТАСС со ссылкой на производителя снаряжения HiderX. Разработчик пояснил, что изделия скрыли бойцов от дронов противника.

Российские бойцы поделились чудесной историей спасения, наши изделия спасли ребятам жизни, — рассказали в организации.

Пятеро военнослужащих выходили на новую точку, дроны противника, вероятно, отслеживали их перемещения и подпустили поближе, рассказали в компании. После этого бойцов начал обстреливать миномет, потом к нему присоединились беспилотники, сбрасывающие гранаты. В этот момент маскхалаты еще находились в рюкзаках.

Затем военные укрылись в убежище, где пробыли трое суток. При попытке покинуть укрытие дроны сразу же возвращались, отмечает собеседник агентства. В какой-то момент бойцы вспомнили про костюмы и экипировали их. Разделившись на две части, они вышли с позиции, и дроны также последовали за ними, однако, как только военные садились на корточки, БПЛА их теряли.

Ранее холдинг «Росэлектроника» начал поставки первой портативной многофункциональной радиолокационной станции. Новая РЛС позволяет обнаруживать беспилотные летательные аппараты, которые летят на сверхмалых высотах или находятся в режиме зависания.