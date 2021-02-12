«Костя против Навального»: Сурков ответил мужу Собчак на манифест о Европе

https://static.news.ru/photo/601c26fa-6e16-11eb-9f3d-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Манифест «Похищение Европы» режиссёра и мужа журналистки Ксении Собчак Константина Богомолова необходимо расценивать как жест против оппозиционера Алексея Навального. Так считает экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, мнение которого привёл политолог Алексей Чеснаков.

О манифесте достаточно знать, что он типа против современной Европы. Про современную Европу достаточно знать, что она типа за Навального. А про Костю Богомолова достаточно знать, что он сам был, как современная Европа, за Навального. Итак, правильный ответ — Костя теперь против Навального. Это очень хорошо, — приводит Чеснаков цитату Суркова.

Также бывший помощник президента России подчеркнул, что не писал текст манифеста. По словам Суркова, таким образом Богомолов выступил синхронно с руководителем партии «Яблоко» Григорием Явлинским, который некогда тоже поддерживал Навального, но затем написал о нём разгромное письмо, передаёт URA.RU.

Этот мощный дуэт приветствуется той частью интеллигентных навальнистов, которая, когда тяжело запахло от навальнизма, начала энергично искать, куда бы спрыгнуть, — заключил Сурков.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что режиссёр Константин Богомолов, написавший и опубликовавший манифест о современной Европе, имеет право выражать свою точку зрения, однако Кремль высказывание автора комментировать не будет. По его словам, важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга.

Манифест Богомолова был опубликован 10 февраля. В нём он рассуждает о проблемах современной Европы и называет её новым этическим рейхом, где государство в лице силовиков «очеловечилось и гуманизировалось», а «условно прогрессивное» общество стало подавителем инакомыслия.