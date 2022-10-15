Костромской военкомат разъяснил, кому в регионе закрыт выезд за границу В военкомате заявили, что из страны могут уехать россияне со справкой об освобождении от мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период проведения частичной мобилизации за границу могут выехать мужчины, получившие в комиссариате справку о том, что не подлежат призыву, разъяснили NEWS.ru в дежурной службе Костромского военкомата. Там прокомментировали случай с россиянином, прописанным в Костроме, который не смог вылететь из столичного Шереметьево в Дубай. Инцидент может быть связан с отсутствием нужной бумаги. В военкомате подчеркнули, что необходимая справка выдается по разным критериям: от возраста и состояния здоровья до наличия «брони».

Министерство обороны собирало списки во всех военкоматах и отправляло в аэропорты. В комиссариатах же выдаются справки тем, кто имеет право на выезд. Бумагу, конечно, не выдадут гражданам, подходящим по параметрам призыва в рамках мобилизации. Мужчина, который не смог вылететь в Дубай, попал в такую ситуацию, потому что у него не было справки. Он бы улетел, если бы справка была на руках, — заметили в дежурной службе.

В военкомате подчеркнули, что в списках выгружены все данные, поэтому человек вне зависимости от прописки должен получить эту справку. По словам собеседника, выезд открыт, в частности, для россиян с «бронью» от организаций и для тех, кто не подходит по возрасту.

Например, сейчас солдаты призывались до 35-летнего возраста. Поэтому, если человеку уже 37 или 36 лет, ему давали справку. У старших офицеров возраст выше — до 60 лет. Уже пришли новые указания по выдаче справок. Теперь их могут получить отцы с тремя детьми, — объяснили в комиссариате.

История про мужчину с костромской пропиской, который не смог вылететь в Дубай, появилась в Telegram-канале «Кровавая барыня». По данным журналистов, ему не только запретили покидать страну, но и отказались возвращать деньги за путевку в турагентстве. Отмечается, что под условия мобилизации мужчина не подходит.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель. Он отметил, что уже призваны 220 тысяч человек.