Стало известно об изменениях в состоянии Костомарова РЕН ТВ: показатели здоровья Костомарова улучшаются

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова постепенно начало улучшаться, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации телеканала, состояние спортсмена оценивается как стабильное.

В течение вечера и ночи показатели стали улучшаться, несколько раз была очищена кровь за эти дни. Если стабильность будет пару дней, то будет хорошо, а если резко пойдет все хорошо, то это может закончиться плохо, — уточнил источник.

Он объяснил, что в медицине действует правило, которое гласит: если человек восстанавливается тихо и медленно, то это неплохой признак, а если становится «быстро хорошо», то может также быстро угаснуть.

Ранее информированный собеседник телеканала заявлял, что врачи оценивают шансы Костомарова выжить как 50 на 50. Источник уточнил, текущее состояние спортсмена вызывает серьезную обеспокоенность у врачей. Специалисты отмечают, что выводить мужчину из медикаментозного сна опасно для его жизни. До этого Костомаров уже перенес инсульт и удаление конечностей, по неподтвержденной информации, он также получил поражение четверти мозга.

Иммунолог Ирина Ярцева утверждает, что отказ иммунной системы у Костомарова — очень редкий случай для 46-летнего здорового спортсмена. Врач отметила, что банальная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась почти за сутки. Специалист пояснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».