Костомарову показали протезы в «Сколково»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров ознакомился с образцами протезов на стенде «Сколково» в рамках VIII ежегодного медицинского форума «Биотехмед», который проходит в Сочи. На видео, которое было опубликовано Telegram-каналом агентства ТАСС, видно, что вместе со спортсменом присутствует его жена, фигуристка Оксана Домнина. Также на презентации находился глава Минпромторга Денис Мантуров.

До этого поклонники Костомарова отреагировали на видео, в котором спортсмен пишет первое слово «мама» с помощью протеза кисти руки. Олимпийского чемпиона назвали молодцом, «чемпионом по жизни» и пожелали ему новых радостей и побед. Подписчики также предположили, что скоро Костомаров сможет раздавать автографы.

Ранее врач-реабилитолог Михаил Сорокин сообщил, что Костомарову установили современный протез руки, однако многое зависит от того, насколько он водостойкий и пыленепроницаемый. По его словам, инновационная технология возвращает фигуристу часть утраченных функций, позволяющих в том числе писать, взять ключ и поворачивать его в дверном замке. Сорокин не исключил, что в дальнейшем Костомарову смогут поставить протез, при котором будет поддерживаться еще и сила сокращения.