Костомаров сообщил, что в будущем сможет кататься на коньках

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров сообщил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», что сможет кататься на коньках в будущем. По его словам, которые приводит ТАСС, после выхода из комы ему очень большую поддержку оказали родные и близкие.

Конечно, кататься, как раньше, я не буду, там необходимы очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду. Я выходил на лед в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше, — сказал Костомаров.

Ранее Костомаров признался, что хочет снова выйти на лед на коньках. В шуточной манере он предположил, что у него «криво-косо», но все получится. Он отметил, что для осуществления мечты потребуется создать специальные коньки, что займет некоторое время. При этом заслуженный мастер спорта России Илья Авербух анонсировал новогоднее ледовое представление в Москве. Он рассказал, что в шоу примут участие знаменитые фигуристы, в том числе Роман Костомаров.

Вместе с тем Костомаров уже смог сесть за руль автомобиля. Он поделился моментом, как впервые сел за руль после установки протезов. Спортсмен сообщил, что был очень этому счастлив.