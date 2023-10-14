Костомаров сел за руль с протезами: как он живет сейчас, чем занимается

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором он впервые сел за руль после установки протезов. Что известно о состоянии спортсмена, чем он сейчас занимается?

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал ролик фигурист.

Когда Костомаров вернется на лед

10 октября Роман Костомаров сообщил, что присоединится к команде шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Он отметил, что постарается выйти на лед.

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу „Письма любви“, скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», — заявил спортсмен.

Как Костомаров чувствует себя после ампутации

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, осложнения вызвал некроз конечностей. Из-за этого фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках.

Кроме того, спортсмен пережил инсульт. В начале июля он вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.

В эфире шоу «Секрет на миллион» Костомаров в сентябре сообщил, что даже не представлял, что еще сможет прийти на телевидение и рассказать о своей победе над недугом. Также фигурист признавался, что ему сложно смотреть на свои фотографии до болезни, лишившей его кистей рук и стоп.

«Тяжело. Тяжело очень. Дома я руки разбинтовываю и имею возможность полазить в телефоне. Выскакивает фото или видео, где мы в зале работаем, с постановщиком. Слезы прямо. Видишь руки и ноги свои, как это все двигается, насколько организм совершенен и насколько он стал несовершенен в моей ситуации. И это навсегда», — рассказывал Костомаров.

Фото: t.me/kostomarovroman Роман Костомаров

Чем сейчас занимается Костомаров

В конце августа Роман Костомаров впервые вышел на лед после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп. Это случилось в ходе шоу хореографа Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, в котором выступала его жена Оксана Домнина.

В конце проката супруги Костомаров подошел к ней, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На лед фигурист вышел в кроссовках.

Недавно Костомаров в соцсетях показывал, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Ролик со смеющимся спортсменом опубликовала его супруга.

Также известно, что фигурист согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы должны облегчить его тренировки.

«Мы уже договорились, что будем тестировать стопы — для лучшей ходьбы, для лучших ощущений. Нет пределов совершенству для более комфортной ходьбы», — сообщил Костомаров.

Что известно о сериале с участием Костомарова

В сентябре появилась информация о том, что Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг», автором идеи которого стала Людмила Арланова. Над проектом работают такие эксперты в области протезирования, как хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех и реабилитолог Елена Мезенцева.

Лента расскажет о жизни людей с протезами. Одной из целей картины продюсер Дмитрий Литвинов назвал желание подарить людям с ограниченными возможностями шанс поверить в себя.

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