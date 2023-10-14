Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором он впервые сел за руль после установки протезов. Что известно о состоянии спортсмена, чем он сейчас занимается?
«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал ролик фигурист.
Когда Костомаров вернется на лед
10 октября Роман Костомаров сообщил, что присоединится к команде шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Он отметил, что постарается выйти на лед.
«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу „Письма любви“, скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», — заявил спортсмен.
Как Костомаров чувствует себя после ампутации
В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, осложнения вызвал некроз конечностей. Из-за этого фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках.
Кроме того, спортсмен пережил инсульт. В начале июля он вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.
В эфире шоу «Секрет на миллион» Костомаров в сентябре сообщил, что даже не представлял, что еще сможет прийти на телевидение и рассказать о своей победе над недугом. Также фигурист признавался, что ему сложно смотреть на свои фотографии до болезни, лишившей его кистей рук и стоп.
«Тяжело. Тяжело очень. Дома я руки разбинтовываю и имею возможность полазить в телефоне. Выскакивает фото или видео, где мы в зале работаем, с постановщиком. Слезы прямо. Видишь руки и ноги свои, как это все двигается, насколько организм совершенен и насколько он стал несовершенен в моей ситуации. И это навсегда», — рассказывал Костомаров.
Чем сейчас занимается Костомаров
В конце августа Роман Костомаров впервые вышел на лед после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп. Это случилось в ходе шоу хореографа Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, в котором выступала его жена Оксана Домнина.
В конце проката супруги Костомаров подошел к ней, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На лед фигурист вышел в кроссовках.
Недавно Костомаров в соцсетях показывал, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Ролик со смеющимся спортсменом опубликовала его супруга.
Также известно, что фигурист согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы должны облегчить его тренировки.
«Мы уже договорились, что будем тестировать стопы — для лучшей ходьбы, для лучших ощущений. Нет пределов совершенству для более комфортной ходьбы», — сообщил Костомаров.
Что известно о сериале с участием Костомарова
В сентябре появилась информация о том, что Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг», автором идеи которого стала Людмила Арланова. Над проектом работают такие эксперты в области протезирования, как хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех и реабилитолог Елена Мезенцева.
Лента расскажет о жизни людей с протезами. Одной из целей картины продюсер Дмитрий Литвинов назвал желание подарить людям с ограниченными возможностями шанс поверить в себя.
Читайте также:
«За гранью!»: поклонники поддержали написавшего первое слово Костомарова
Хирург рассказал о специфике нового протеза Костомарова
«Хочу через две шагнуть»: Костомаров показал новое достижение на протезах