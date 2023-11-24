Костомаров рассказал, что попал в спорт «по блату» Костомаров рассказал, что знакомая мамы устроила его в секцию фигурного катания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал на форуме «Грани личного бренда», что в фигурное катание попал «по блату» после того, как его не взяли в пловцы и гимнасты. По его словам, для других видов спорта он оказался «старым», передает корреспондент NEWS.ru.

Костомаров сообщил, что в детстве любил гулять и лазить по стройкам, но в 9–10 лет захотел заниматься спортом, а по телевизору тогда показывали спортивную гимнастику, футбол, хоккей и фигурное катание.

Мне запала в душу гимнастика, но было поздно по возрасту, меня туда не взяли. Не взяли и в плавание, мама сказала: «Попробуешь в фигурном катании». В театре на льду ее знакомая работала медсестрой. Так я попал в фигурное катание, — рассказал чемпион.

Ранее фигурист согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы облегчат тренировки 46-летнего спортсмена, которые ему необходимы для поддержания здоровья и физической формы. Позднее Костомаров опубликовал видеоролик, в котором управляет автомобилем. В своем Telegram-канале он поделился моментом, как впервые сел за руль после установки протезов.

Фигурист также признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему конечностей.