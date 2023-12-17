Костомаров назвал причину приведшей к ампутациям болезни Фигурист Костомаров не придавал значения пневмонии из-за обезболивающих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал в интервью Первому каналу, что в первое время не придавал значения пневмонии, приведшей впоследствии к ампутации части рук и ног. По словам спортсмена, он принимал обезболивающие, обманывая таким образом организм, и надеялся перенести недуг, не прерывая выступлений.

Думаю, конечно, эти обезболивающие сильно меня обманывали. Мой организм обманывали. Я не знал, что внутри происходит. Нет, я просто думал, что это все пройдет, как обычно. Я не первый день болею, не первый день катаюсь, пока болею. Ничего сверхъестественного я не ощущал, — пояснил фигурист.

Он добавил, что отработал 20 спектаклей, принимая обезболивающие. При этом допустил, что на его иммунитет мог оказать негативное влияние холод от вентиляторов, льда, а также то, что среди окружающих были заболевшие люди.

Ранее Костомаров признался, что был в отчаянии из-за лишения конечностей и в какой-то момент даже жалел, что врачи спасли ему жизнь. Спортсмен отметил, что в первое время после операций не знал, как вернуться к прежнему образу жизни, но в итоге все же нашел в себе силы возобновить тренировки. По его словам, в этом ему очень помогают жена и брат.