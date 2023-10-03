Костомаров написал первое в новой жизни слово Костомаров впервые после ампутации написал слово «мама»

Фото: t.me/kostomarovroman

Российский олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в Telegram видео, где он протезированной рукой пишет на бумаге слово «мама». Это слово стало первым, написанным им в его «новой жизни», после перенесенной болезни и ампутации конечностей.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что он находится в тяжелом состоянии, из-за чего врачи ввели спортсмена в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Позднее спортсмен признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему живых конечностей.

17 сентября Костомаров опубликовал видео своей разминки с футбольным мячом. На еще одном из опубликованных видео Костомаров показал, как занимается на специальных щитах с регулируемой высотой. Костомарова поддерживает супруга, которая останавливает мужа, если тот переусердствует.

23 сентября супруга фигуриста Оксана Домнина сообщила, что ему может предстоять еще одна хирургическая операция. По ее словам, врачи продолжают борьбу за сохранение левой руки спортсмена.