Костомаров начал общаться с родственниками после выхода из комы ТАСС: Костомаров начал общаться с родственниками на фоне улучшения самочувствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров начал общаться с родственниками после выхода из комы, передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Медики продолжают следить за левой кистью спортсмена, пораженной некрозом.

В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими, — рассказал источник.

Фигурист тяжело переносит респираторную инфекцию с начала января. 10 января он был доставлен с пневмонией в больницу Коммунарки. Из-за осложнений и некроза конечностей медики решили ввести спортсмена в искусственную кому. Вывели Костомарова из нее только 4 марта. Через три дня в СМИ появились сообщения о развитии сепсиса у фигуриста, из-за чего обострился процесс некроза конечностей. Во время переливания крови у спортсмена случился микроинсульт.