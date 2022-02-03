Космонавты пожелали удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта Международной космической станции обратились к олимпийской сборной России и пожелали спортсменам удачи на предстоящих соревнованиях. Перед собой космонавты развернули флаг России. Видеообращение было опубликовано на официальной странице Роскосмоса в YouTube.

Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину. Удачи вам, друзья! — пожелал Дубров.

Антон Шкаплеров отметил, что за спортивными баталиями в Пекине будет с замиранием сердца наблюдать весь мир. Он также добавил, что космонавты не останутся в стороне и будут следить за выступлениями спортсменов с борта МКС.

Ранее в мужской национальной сборной России выявили коронавирус. Журналист Алексей Шевченко на своей странице в Telegram сообщил, что шестеро игроков сдали положительный тест на COVID-19. Имена заразившихся не раскрываются.

Накануне стало известно, что хоккеисты национальной команды потребовали отдельный борт, чтобы не лететь с остальными спортсменами на Олимпиаду в Пекин. Это было сделано, чтобы избежать риска заражения коронавирусной инфекцией.