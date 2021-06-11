Космонавты поздравили жителей РФ с Днём России с борта МКС

https://static.news.ru/photo/e9932604-4b20-11eb-b720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Находящиеся на МКС космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили сограждан с орбиты с Днём России. Поздравление размещено на сайте Роскосмоса.

По словам космонавтов, с каждым годом этот праздник становится для них всё более важным и близким , ибо Россия является для них, как и для всех соотечественников, самым родным местом на Земле.

При этом космонавты отметили, что жители страны чувствуют неразрывную связь с историей и духовными ценностями родной державы и эта нить объединяет все поколения.

Мы с вами можем добиваться и добиваемся потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаём шедевры культуры, которыми восхищается весь мир. С праздником вас, с Днём России, — резюмировали космонавты.

В Роскосмосе сообщили, что Новицкий и Дубров будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России.

День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР 12 июня.