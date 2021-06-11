Космонавты поздравили жителей РФ с Днём России с борта МКС

Находящиеся на МКС космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили сограждан с орбиты с Днём России. Поздравление размещено на сайте Роскосмоса.
По словам космонавтов, с каждым годом этот праздник становится для них всё более
При этом космонавты отметили, что жители страны чувствуют неразрывную связь с историей и духовными ценностями родной державы и эта нить объединяет все поколения.
Мы с вами можем добиваться и добиваемся потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаём шедевры культуры, которыми восхищается весь мир. С праздником вас, с Днём России, — резюмировали космонавты.
В Роскосмосе сообщили, что Новицкий и Дубров будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России.
День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР 12 июня.