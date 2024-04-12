Космонавты Петелин и Федяев стали Героями России после полета на МКС Космонавтам Петелину и Федяеву присвоены звания Героев России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев (слева направо)

В День космонавтики президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Андрею Федяеву и Дмитрию Петелину. Соответствующий указ доступен на официальном российском портале правовой информации.

Согласно документу, звания присвоены космонавтам за «мужество и героизм» во время «длительного космического полета» на МКС.

Ранее разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту, а это значит, что основная задача первого пуска ракеты «Ангара» была полностью выполнена, сообщали в Роскосмосе. Там уточнили, что отделение компонентов не предусматривалось.

До этого космонавт-испытатель Герой России Сергей Прокопьев заявил, что люди ступят на поверхность спутника Земли уже через несколько лет. По его словам, к 2030 году на Луну уже должны отправиться первые пилотируемые корабли, сейчас идет серьезная борьба, какая страна это сделает первой.

Остается вопрос, кто именно сделает это первым, чья страна быстрее окажется там, уточнил Прокопьев. В этом деле очень легко отстать и очень тяжело оставаться впереди, поэтому необходимо все время двигаться в данном направлении.