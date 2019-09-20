https://static.news.ru/photo/a127fec6-db7d-11e9-a116-fa163e074e61_660.jpg Юрий Маленченко Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за того, что его жена имеет американское гражданство. Екатерина Дмитриева при этом родилась в России.

Об отказе в назначении РИА Новости рассказали три источника в ракетно-космической отрасли. Дмитриева с Маленченко поженились в 2003 году. Это была первая в истории свадьба в космосе. Невеста находилась в Центре управления полётами в Хьюстоне, жених — на борту Международной космической станции.

Документы о вступлении в брак от имени Маленченко подписал американский юрист.

Как писал News.ru ранее, российские космонавты, которые отправятся в свой первый полёт на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), вероятнее всего, останутся без государственных наград, которые они получили бы после полёта на российской технике. Об этом заявил историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.