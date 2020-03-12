Представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина рассказал о мерах защиты от коронавируса. По его словам, врачи разработали план дополнительных действий.
Так, всем участникам комплексных тренировок для подготовки к полёту на МКС проводится бесконтактное измерение температуры. Кроме того, им дезинфицируют руки,
На официальном разборе тренировок экипаж находится, как и на Байконуре, за стеклом, — добавил он.
Также все члены основанного и дублирующего экипажа МКС-63 не могут посещать массовые мероприятия: из-за этого пришлось отменить поездку к Кремлёвской стене. В Звёздном городке, на территории которого находится центр, усилили контроль за приезжающими из-за границы.
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