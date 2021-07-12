Космонавт Шкаплеров рассказал, какие экокатастрофы видно с борта МКС

Российский космонавт и юрист Антон Шкаплеров заявил о том, что суды в стране должны уделять более серьёзное внимание делам о незаконной вырубке лесов. В России находится пятая часть всех лесов планеты, подчеркнул космонавт, который принял участие в работе экологическогоо семинара Верховного суда РФ с борта МКС, сообщили РИА Новости. По его мнению, более жёсткие меры должны применяться и к виновникам морских аварий.

Я уверен, что защита лесов справедливо является предметом особой заботы нашего государства, — заявил космонавт.

Он также подчеркнул, что лесные пожары в некоторых случаях достигают таких масштабов, что они становятся хорошо заметны даже с околоземной орбиты.

Поэтому, на мой взгляд, необходимо уделить повышенное внимание вопросам применения Лесного кодекса Российской Федерации, совершенствовать институты уголовной и административной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Тем более у России — пятая часть лесов Земли. Это мировой рекорд, — отметил Шкаплеров.

Также, по словам космонавта, с борта МКС можно наблюдать и результаты морских аварий, например нефтяные разливы.

Очень важно, чтобы и в дальнейшем должное внимание в работе судов уделялось вопросам возмещения вреда, причинённого морскими авариями. Необходимо также обеспечить контроль за соблюдением законности в сфере рыболовства, выявлять и устранять обстоятельства, которые способствуют нарушению морского законодательства, — подчеркнул космонавт.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов у дома «Пятёрочка» совместно с брендами Zewa и FSC России подвели итоги конкурса «Восстановление лесов на пять». Победители его получат финансирование в размере 50% от необходимой для реализации проектов суммы. Всего в рамках выбранных проектов планируется восстановить более 350 гектаров леса.